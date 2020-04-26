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Уткин: отношусь к Сталину с презрением и ненавистью. Он упырь и преступник

Уткин: отношусь к Сталину с презрением и ненавистью. Он упырь и преступник
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин рассказал об отношении к бывшему руководителю СССР Иосифу Сталину.

«Отношусь к Сталину с презрением и ненавистью. Не хочу иметь ничего общего со словом „Сталин“ в принципе. Почему он мне не нравится? Потому что он упырь и преступник», — сказал Василий Уткин во время стрима на своём канале в YouTube.

Ранее Уткин вступил в конфликт с телеведущим Владимиром Соловьёвым. Накануне в ходе заочной словесной перепалки Соловьёв пригрозил оппоненту при встрече «врезать по куполу». В ответ на угрозы Уткин заявил, что ни при каких условиях не станет даже пальцем трогать Соловьёва. Сообщалось также, что против телеведущего могут возбудить уголовное дело за угрозы в адрес Уткина.

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