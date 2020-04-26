Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса

Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса.



«Не пора ли дать задний ход и выпустить народ на прогулки, пробежки, в парки, в лес? Сидя дома, здоровее не будешь! Стерильность — враг иммунитета. Вирус — это не приговор», — написал Вартапетов на своей странице в «Инстаграме».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 200 тыс. человек. Излечилось более 835 тыс. В России по состоянию на 26 апреля зафиксировано более 74 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры, в том числе Российская Премьер-Лига.

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