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«Ливерпуль» заинтересован в трансфере Дриса Мертенса

«Ливерпуль» заинтересован в трансфере Дриса Мертенса
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» интересуется бельгийским нападающим «Наполи» Дрисом Мертенсом, сообщает Tuttomercatoweb.

Контракт футболиста с «Наполи» истекает летом. Сообщается, что уже в июле форвард может присоединиться к «Ливерпулю» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что 32-летним нападающим интересуются миланский «Интер», «Монако», английские «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал».

Дрис Мертенс перешёл в «Наполи» из голландского ПСВ летом 2013 года. В составе неаполитанского клуба бельгиец стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В нынешнем сезоне Серии А Мертенс провёл 21 матч и стал автором 6 забитых мячей.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

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