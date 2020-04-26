«Ливерпуль» заинтересован в трансфере Дриса Мертенса

«Ливерпуль» интересуется бельгийским нападающим «Наполи» Дрисом Мертенсом, сообщает Tuttomercatoweb.
Контракт футболиста с «Наполи» истекает летом. Сообщается, что уже в июле форвард может присоединиться к «Ливерпулю» на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что 32-летним нападающим интересуются миланский «Интер», «Монако», английские «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал».
Дрис Мертенс перешёл в «Наполи» из голландского ПСВ летом 2013 года. В составе неаполитанского клуба бельгиец стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В нынешнем сезоне Серии А Мертенс провёл 21 матч и стал автором 6 забитых мячей.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
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