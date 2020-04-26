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К.-П. Боатенг: «Милан» должен удержать Ибрагимовича

К.-П. Боатенг: «Милан» должен удержать Ибрагимовича
Футбол / Италия 0

Ганский полузащитник «Фиорентины» Кевин-Принс Боатенг, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», высказался о шведском нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче.

«Милан» должен удержать Ибрагимовича. Он знает, как исправить ситуацию. Мне было легко играть с ним в одной команде, я сразу понял его. Златан многое требует от товарищей по команде, но много даёт в ответ. Он привил мне мужество, внушил уверенность. Златан был идеальным партнёром на поле. Он критиковал всех за ошибки, но при этом учил", — приводит слова Боатенга Sky Sport Italia.

Напомним, Боатенг и Ибрагимович вместе выступали в составе «Милана» с 2010 по 2012 год. В январе 2020-го 38-летний шведский нападающий вернулся в миланский клуб.

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