Бывший врач «Спартака» Васильков: радиация и коронавирус – с одного куста ягоды

Бывший врач московского «Спартака» и сборной России Юрий Васильков сравнил ситуацию с пандемией коронавируса с последствиями взрыва на чернобыльской АЭС в 1986 году.

«Считаю, и та радиация в 86-м, и сегодняшняя пандемия – с одного куста ягоды. В том смысле что и тогда, и сейчас — ни потрогать, ни увидеть, что за неприятность такая. Это ж всё невидимо – вот в чём суть и самое страшное. И не дай бог ощутить это на себе.



Никто пока ничего толком не понимает, что происходит и чего нам ждать. По-моему, мы ещё и середины эпидемии не достигли. Каждый день по-прежнему более 5 тысяч заболевших», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.