«Ювентус» ведёт переговоры с «Барселоной» по трансферу Серхи Роберто

28-летний защитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе», сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что клубы некоторое время ведут переговоры об обмене футболистами. «Барселона» хочет заполучить полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича, обменяв его на Артура Рамоса. По данным источника, «старая синьора» хочет обменять Пьянича не на Артура, а на Серхи Роберто.

Роберто выступает за основную команду «Барселоны» с 2013 года. В нынешнем сезоне защитник провёл в испанской Примере 22 матча, стал автором 1 забитого мяча, отдал 2 результативные передачи и заработал 7 жёлтых карточек.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.