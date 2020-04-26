Тренер «Рейнджерс»: Джеррард одержим тем, чтобы стать лучше

Один из тренеров «Рейнджерс» Майкл Бил поделился впечатлениями от работы с главным тренером клуба Стивеном Джеррардом.



«Стивен одержим тем, чтобы стать лучше. Ни для кого не секрет, почему он был таким хорошим футболистом. Он одержим игрой, чувствует её, он лидер и профессионал. Его окружают преданные люди. Он чувствует себя комфортно, работая с ними. Если Джеррард что-то поручает, вы должны делать это хорошо. Его важное качество — самообладание, которое он сохраняет под давлением. Он точно выражает свои мысли и идеи, всегда говорит честно. Это отличные качества для специалиста. Мне и другим тренерам он даёт свободу на тренировках, но время от времени делится своим мнением», — приводит слова Била Goal.com.

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