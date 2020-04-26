«Ювентус» готов включить Косту, Пьянича или Рабьо в сделку по Погба

Туринский «Ювентус» может включить несколько футболистов в сделку по французскому полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает Tuttosport.

По данным источника, «Ювентус» готов предложить «Юнайтед» полузащитников Миралема Пьянича, Дугласа Косту, Адриена Рабьо, Аарона Рэмси и защитника Алекса Сандро. Сообщается, что один или несколько этих футболистов могут быть включены в сделку по Погба, чтобы снизить стоимость футболиста в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Контракт Поля с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Соглашение включает опцию, позволяющую клубу продлить сотрудничество с футболистом на один сезон.

В сезоне-2019/2020 Погба провёл на поле 7 матчей в английской Премьер-лиге и 1 — в Кубке английской лиги. В активе хавбека 2 результативные передачи.