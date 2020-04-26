Капелло: самое большое сожаление — Кассано. Я не смог вернуть его на высокий уровень

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о работе с нападающим Антонио Кассано. Напомним, Кассано играл под руководством Капелло в мадридском «Реале» в сезоне-2006/2007.



«Самое большое сожаление — Кассано. Я не смог вернуть его на прежний высокий уровень. Я усердно работал, но не справился с задачей. Недавно общался с ним, и он сказал, что жена взялась за него и заставила его взяться за ум. И тогда я спросил, почему он не женился в 21 год», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

Кассано завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Ранее итальянский форвард выступал в составе таких клубов, как «Рома», мадридский «Реал», «Сампдория», «Милан», «Интер», «Парма» и в других командах.