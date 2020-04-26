Президент «Барселоны» Бартомеу считает трансфер Неймара ключевым для клуба

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу лично заинтересован в трансфере нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает Marca.

По данным источника, президент каталонского клуба считает трансфер Неймара ключевым для клуба в летнее трансферное окно, однако не знает, как его осуществить. Бартомеу рассчитывает, что «Барселона» выиграет Лигу чемпионов в следующем году, и считает, что Неймар значительно усилит состав команды.

Сообщается, что главной проблемой каталонского клуба являются высокие требования по зарплате и трансферная стоимость игрока. В «ПСЖ» Неймар зарабатывает около € 70 млн в год, а переход может быть осуществлён за € 160 млн. Из-за пандемии коронавируса «Барселона» не может позволить себе такие траты.

Неймар стал игроком «ПСЖ» в августе 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. 27-летний форвард провёл 80 матчей во всех турнирах в составе парижан, забил 69 мячей и отдал 39 результативных передач. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года.