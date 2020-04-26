Спортивный директор «Баварии»: Нойер знает, что мы его ценим. Надеюсь, он продлит контракт
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о ходе переговоров о новом контракте с голкипером Мануэлем Нойером.
«Мануэль знает, что мы по-настоящему его ценим. Я играл вместе с Оливером Каном, поэтому прекрасно знаю, как много даёт команде вратарь мирового уровня. Нойер — голкипер мирового уровня. Надеюсь, мы сможем продлить контракт с Мануэлем», — приводит слова Салихамиджича Die Welt.
Мануэль Нойер перешёл в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году. В составе мюнхенского клуба семь раз выиграл чемпионат Германии, четыре — Кубок страны, трижды — Суперкубок. Кроме того, в 2013 году в составе «Баварии» голкипер стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
«Бавария» предложила Нойеру контракт на три года, игрок настаивает на четырёхлетнем
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