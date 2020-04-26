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«Нужно быть умнее». Рафаэл раскритиковал трансферную политику «Манчестер Юнайтед»

«Нужно быть умнее». Рафаэл раскритиковал трансферную политику «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Защитник «Лиона» Рафаэл Перейра да Силва, выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 2008 по 2015 год, раскритиковал трансферную политику «красных дьяволов».

«Юнайтед» не становился чемпионом уже 7 лет. Некоторые вещи были сделаны неправильно. Мы начали подписывать дорогих игроков и много им платить. Не согласен с этим. Если игрок стоит € 170 млн, это ещё не значит, что он подходит команде. Это зависит от игрока.

Думаю, нужно сочетать. Покупать нескольких дорогих игроков, но не всех. Я тоже поддерживаю клуб и понимаю, что они хотят видеть лучших игроков, но будут ли они лучшими именно для «Юнайтед», ещё предстоит увидеть.

Нужно подписывать игроков, которые хотят играть за «Юнайтед» не потому, что им готовы много заплатить. Посмотрите на Чичарито, как усердно он играл. Он хотел играть. Как много за него заплатили? Не так много. Нужно быть умнее», — приводит слова Рафаэла ESPN GB.

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