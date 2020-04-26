Освальдо: в одном из баров Рима меня хотели убить. Я не тупой, попросил Тотти разобраться
Бывший игрок сборной Италии Пабло Освальдо рассказал об отношениях с бывшим капитаном «Ромы» Франческо Тотти. Освальдо выступал вместе с Тотти в римском клубе с 2011 по 2013 год.
«Однажды меня хотели убить в драке в одном из римских баров. Попросил Тотти и Даниэле де Росси пойти со мной и разобраться. Я ведь не тупой.
Сказал Тотти, что жена, наверное, ему изменяет, потому что он не может быть настолько идеален. У него красивое лицо, и не буду вдаваться в подробности о других местах. Он был лучшим игроком, с кем я работал. У него даже никогда не пахло изо рта — всё было настолько хорошо!
Должно же что-то в нём быть не так, верно? Но нет, даже в браке он счастлив», — приводит слова Освальдо Football Italia со ссылкой на TNT Sports.
Франческо Тотти: пока ситуация не изменится, ноги моей в «Роме» не будет
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