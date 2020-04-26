Фаулер: нельзя ждать, пока болельщики смогут вернуться на стадионы. Сезон нужно доиграть

Бывший нападающий «Ливерпуля», ныне главный тренер «Брисбен Роар» Робби Фаулер прокомментировал приостановку сезона английской Премьер-лиги из-за пандемии коронавируса.

«Уверен, футбол не может ждать, пока болельщики вернутся на стадионы. Массовые мероприятия станут последним, что правительство разрешит после окончания карантина. Скорее всего, матчи будут проходить при пустых трибунах. Идеальный ли это вариант? Конечно нет. Это противоестественно, но это меньшее из зол.



Здесь не может быть однозначно плохого или хорошего решения. Чувствую себя немного виноватым даже за то, что в такое время думаю о спорте.



Считаю, сезон должен быть доигран, даже если придётся ждать до конца года», — приводит слова Фаулера Mirror.