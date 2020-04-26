Вадим Евсеев: главное, чтобы никто не увидел, в какой компании я на карантине

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев пошутил над собой во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Специалист опубликовал фото — плюшевый медведь и собака обустроились на заднем сиденье его автомобиля.

«Главное, чтобы никто не увидел, в какой компании я на карантине», — написал специалист.

Посмотреть фотографию можно на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

На данный момент Российская Премьер-Лига приостановлена до 31 мая. «Уфа», набрав 27 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет петербургский «Зенит» (50).