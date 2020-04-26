Николас Ломбертс рассказал, кто был его самым безбашенным одноклубником в «Зените»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, кто был его самым безбашенным одноклубником в петербургском клубе.

«Самый безбашенный одноклубник? Конечно, сразу вспоминаю о Гленне Вербаувхеде. Благодаря ему моя юность стала ярче. В «Зените» Фернандо Риксен был хорош: делал абсолютно всё, что было запрещено, — выпивка, женщины, кокаин. Его поймали после допинг-теста, тогда для него в «Зените» всё закончилось. Он взял меня под крыло в Санкт-Петербурге. Дик Адвокат видел это и предупреждал меня. Но вскоре я и сам всё понял. Риксен был отличным парнем. Когда узнал, что он скончался, подумал: «43 года, такой молодой… Хорошо, что он жил за троих», — приводит слова Николаса Ломбертса De Morgen.