Ломбертс: на тренировках проклинал Спаллетти до такой степени, что у меня дрожали ноги
Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс вспомнил о работе под руководством экс-наставника петербургского клуба Лучано Спаллетти.
«В «Зените» Лучано Спаллетти научил меня многому: обороняться, контролировать мяч, выбирать позицию на поле. У него даже был ассистент по работе с защитниками. Мы часами отрабатывали игру в обороне, до совершенства. Я проклинал Спалетти до такой степени, что дрожали ноги во время тренировок», — приводит слова Ломбертса De Morgen.
Спаллетти работал в «Зените» с 2009 по 2014 год. Последним местом работы 61-летнего специалиста был миланский «Интер», который он возглавлял с 2017 по 2019 год. Лучано тренировал итальянские «Рому», «Удинезе», «Сампдорию» и ряд других клубов.
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