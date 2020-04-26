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Форвард сборной Украины расстался с женой, от которой у него двое маленьких детей

Форвард сборной Украины расстался с женой, от которой у него двое маленьких детей
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий турецкого «Кайсериспора» и сборной Украины Артём Кравец сообщил, что расстался с женой Анной.

«Ещё несколько месяцев назад мы с Аней решили расстаться и взяли паузу, чтобы осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаёмся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение друг к другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины. Всё банально, без ссор и грязи… Просто пришло время пойти разными путями», — написал Кравец в своём «инстаграме».

Артём и Анна были женаты с 2010 года. В ноябре 2017 года у них родились двое близнецов.

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