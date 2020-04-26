Украинский защитник «Краковии» рассказал, как в Польше готовятся к возобновлению сезона

Украинский защитник «Краковии» Алексей Дитятьев рассказал, как футболисты в Польше готовятся к возобновлению местного чемпионата.



«На данный момент, если не ухудшится ситуация, принято решение возобновить чемпионат Польши 29 мая. 27 мая планируют провести кубковые игры. Сейчас пока мы ещё работаем удалённо, по индивидуальной программе. Часть упражнений выполняем через программу Zoom.



Предварительно 4-5 мая можно будет проводить групповые тренировки, но не больше, чем по пять игроков. Ещё через семь-десять дней будут возможны тренировки всей командой. Сказали, что перед этим все футболисты будут сдавать тесты на коронавирус, а потом ещё раз будут тестировать игроков за день-два до начала чемпионата. Не дай бог, хотя бы у одного футболиста выявят вирус. Думаю, в таком случае с возобновлением чемпионата будут проблемы.



Играть в масках, как хотят в Германии? Это как? Такая перспектива вызывает только улыбку. Получается, дотронешься до игрока, сразу фол? А как спорить с арбитром, эмоции? Футбол тогда превратится в непонятно что.



Сейчас в Польше ещё продолжается «масочный» режим, в магазинах надо пользоваться перчатками. Но ограничений по количеству людей в магазинах уже нет, на улицах достаточно людно, можно гулять в парках», – цитирует Дитятьева Meta-ratings.com.ua.

Ранее стало известно, что чемпионат Польши не возобновится раньше 26 апреля.