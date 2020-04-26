Гарет Бэйл почеканил глобус и исполнил бисиклету
Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл поучаствовал в благотворительном челлендже 2.6 Challenge.
Челлендж состоит в том, чтобы выполнить какое-то действие, связанное с цифрами 2,6 или 26. Форвард 26 раз понабивал глобус, а затем исполнил им бисиклету. Напомним, что Бэйл забил гол ударом через себя в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Бэйл перешёл в «Реал» в сентябре 2013 года из лондонского «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В нынешнем сезоне 30-летний валлийский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Испании (11 — в основном составе), в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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