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Джефферсон Фарфан показал своё «счастливое место» в Майами. Это магазин одежды

Джефферсон Фарфан показал своё «счастливое место» в Майами. Это магазин одежды
Футбол / РПЛ 0

35-летний перуанский нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан опубликовал фото из магазина одежды в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

«Это моё счастливое место», — написал футболист на снимке. Фотографию он сопроводил геотегом «Майами».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Фарфана.

Ранее Фарфан во время прямого эфира в «Инстаграме» с бывшим партнёром по сборной Перу Роберто Гизасолой раскритиковал «Локомотив» за предложение сократить его зарплату, а позже в беседе с корреспондентом «Чемпионата» назвал своё высказывание шуткой.

Фарфан стал игроком «Локомотива» в январе 2017 года и с того момента провёл за «железнодорожников» 66 матчей во всех турнирах, отметившись 24 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

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