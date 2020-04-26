Евсеев: «Локомотив» был большой дружной семьёй. Спасибо Филатову с Сёминым

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями о периоде выступлений за московский «Локомотив».
«Буква Л. Конечно, это «Локомотив». Родной мой клуб, я провёл в нём много лет. Сначала в детстве, когда 4 года отыграл за «Локо», перейдя из «Динамо». Потом уже был переход из «Спартака» — и первое чемпионство в истории клуба, медали и кубки.
Тот «Локомотив» был большой дружной семьёй. Спасибо Филатову с Сёминым: их тандем давал нам возможность сосредоточиться только на футболе. Любые другие вопросы решались ими оперативно. Черкизово, Баковка — дорогие слова. Столько с ними связано воспоминаний; когда встречаемся с бывшими одноклубниками, не только игроками, но и тренерами, персоналом, всегда не хватает времени наговориться. Всегда рады друг другу: на поле, за его пределами, в телефонных разговорах.
Тот «Локомотив» не только много мне дал, но и многому научил. Прежде всего что в своих игроков надо верить. Тогда они будут готовы на многое. Против кого бы ты ни играл. В еврокубках у «Локомотива» были победы и поражения, но мы всегда бились на поле до конца. Потому что играли не только за клуб и за своё имя, но и для болельщиков. Трибуны в Черкизово — это ещё одна ассоциация с «Локомотивом». Было круто!" — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
Евсеев играл в «Локомотиве» в 2000-2006 годах.
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