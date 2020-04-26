Черышев — о праздновании голов: поднимаю руки к небу. Благодарю бога за то, что играю

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, почему празднует голы, поднимая руки вверх.

«Я поднимаю руки к небу. Благодарю Бога за то, что играю, забиваю. Всегда вспоминаю про семью, про друзей. О том, что прошёл через определённые трудности в карьере в виде травм, много времени не играл. Мой жест – чувство благодарности за всё, что со мной происходит хорошего», — приводит слова Черышева пресс-служба сборной России.

Ранее Черышев принял участие в челлендже, организованном немецким нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане. Российский хавбек за 45 секунд сумел выполнить 96 повторений и не превзошёл достижение немецкого игрока.

В настоящее время в связи с пандемией коронавируса практически все турниры в мире приостановлены. Единственной страной в Европе, где проходят матчи национального чемпионата, остаётся Беларусь.