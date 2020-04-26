Вячеслав Караваев рассказал, в каком из европейских чемпионатов хочет поиграть

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что он ему нравится чемпионат Германии, но сначала он хочет добиться успеха в составе российского клуба.
«В каком европейском клубе хочу поиграть? Пока рано об этом говорить, мне нужно в „Зените“ добиться крутых результатов. А вообще очень нравится Бундеслига», — написал Караваев в «сториз» своего «инстаграма», отвечая на вопросы подписчиков.
Караваев перешёл в «Зенит» в сентябре 2019 года из голландского «Витесса». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 13 матчах чемпионата России (12 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
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