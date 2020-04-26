Лев Лещенко: в «Динамо» очень рачительная трата денег. Раньше в клубе царила неразбериха

Российский певец и член консультативного совета московского «Динамо» Лев Лещенко уверен, что новое руководство клуба работает профессионально.
«Сейчас есть управленческие кадры с приходом Юрия Соловьёва, есть правильные решения. Я был на заседании консультативного совета, там всё очень правильно и профессионально обсуждается с позиции селекции, спортивных моментов, в отношении к команде. Такого давно не было в „Динамо“, где раньше царила неразбериха.
Главное, в клубе очень рачительная трата денег, на совете всё подробно объяснили: почему пришли одни футболисты, а ушли другие, был доклад с графиками, цифрами, статистикой. Мне такой подход понравился. Конечно, финансовую сторону я раскрывать не могу", — цитирует Лещенко «Р-Спорт».
Юрий Соловьёв возглавил совет директоров «Динамо» год назад.
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