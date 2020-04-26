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Рафаэль Варан не может договориться с «Реалом» о продлении контракта

Рафаэль Варан не может договориться с «Реалом» о продлении контракта
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» по-прежнему не согласовал условия продления контракта с французским защитником Рафаэлем Вараном, утверждает AS.

По данным источника, «Королевский клуб» предлагает футболисту соглашение до лета 2025 года. Впрочем, на данный момент переговоры приостановлены.

Варан перешёл в «Реал» летом 2011 года из французского «Ланса». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне 27-летний француз принял участие в 23 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

«Реал», набрав 56 очков в 27 матчах, занимает 2-е место в Примере. В настоящее время турнир из-за пандемии коронавируса приостановлен.

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