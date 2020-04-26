Малафеев с женой и детьми построил шалаш на песке

Бывший вратарь «Зенита», а ныне заместитель спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеслав Малафеев на своей странице в «Твиттере» опубликовал фото построенного на песке шалаша.
«Каждый мечтал о своём шалаше. Пожарить хлеб на костре, покататься на тарзанке», — написал Малафеев.
Ранее Малафеев рассказал, как пандемия коронавируса сказалась на его семье и бизнесе. По его словам, семья переехала в загородный дом на всё время режима нерабочих дней. Экс-футболист перевёл своё агентство недвижимости «М16» на удалённую работу.
Вячеслав на протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта, с 2003 по 2012 год играл за сборную России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владеет агентством недвижимости.
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