Диего Симеоне поздравил «Атлетико» со 117-летием

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поздравил клуб с днём рождения. Сегодня, 26 апреля, «Атлетико» исполняется 117 лет.

«Вместе растём, прибавляем и становимся сильнее на протяжении 117 лет! Прекрасное чувство! Из поколения в поколение», — написал Симеоне на своей странице в «Твиттере».

«Атлетико» был основан 26 апреля 1903 года. Мадридцы являются 10-кратными чемпионами Испании (1939/40, 1940/41, 1949/50, 1950/51, 1965/66, 1969/70, 1972/73, 1976/77, 1995/96, 2013/14) и десятикратными обладателями Кубка Испании (1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996, 2013). «Матрасники» дважды выиграли Суперкубок Испании (1985, 2014) и трижды — Лигу Европы (2009/10, 2011/12, 2017/18).

Диего Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года.