Хавбек «Ахмата» Исмаэл: главное — победить эпидемию, чтобы нормализовалась обычная жизнь

Бразильский полузащитник грозненского «Ахмата» Исмаэл Силва рассказал, как он поддерживает спортивную форму в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Конечно, тяжело поддерживать полноценную форму в таких условиях. Мы каждый день получаем домашнее задание от тренерского штаба, каждый в своём доме, квартире делает эти упражнения. Но есть некий дискомфорт, всё-таки в домашних условиях тяжело выполнить полноценную подготовку. Это не сравнится с нашими тренировками на поле, в тренажёрном зале. Сейчас важно здоровье людей. Главное — победить эту эпидемию, чтобы нормализовалась обычная жизнь.
Как провожу время? Всегда на связи со своими родственниками в Бразилии. Там, на родине, конечно, присутствует волнение из-за пандемии, стараюсь поддерживать родных, говорю им, чтобы берегли себя, потому что сейчас мы находимся в очень непростой ситуации и мы все должны беречь себя.
Иногда выхожу во двор, подышать свежим воздухом, сходить в магазин. Естественно, в маске, и антисептик всегда при мне. Смотрю много сериалов и фильмов, слушаю бразильскую музыку «Фанк» и «Пагоде». А так в целом всё как у всех людей на планете в настоящее время», — приводятся слова Исмаэла в официальном «инстаграме» «Ахмата».
- 26 апреля 2020
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