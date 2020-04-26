Хохлов: если Кокорин хочет уехать в Европу, то это нужно делать прямо сейчас

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в европейский клуб.
«Если он действительно хочет уехать, то это нужно делать прямо сейчас, поскольку ему уже 29 лет. Потом будет поздно. Раз Кокорин мечтает об игре в топ-лиге, надо не мешкая идти к этой цели. В принципе, не вижу особой разницы, в каком возрасте уезжать. Здесь всё сугубо индивидуально. Кто-то может уехать в 20 и быстро вернуться обратно. Другой решится на такой шаг ближе к 30 и построит отличную карьеру. Но, повторюсь, в 30—31 его уже могут и не позвать», — приводит слова Хохлова RT.
В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. Форвард провёл в РПЛ 4 матча и забил 3 гола.
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