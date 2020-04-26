Антон Шунин: недавно обратился в больницу в Конаково и закупил им всё необходимое

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что в условиях пандемии коронавируса он помог больнице в Конаково.
«Конечно, в домашних условиях заставить себя тренироваться гораздо сложнее. Я — профессиональный спортсмен, у меня это на автомате, но даже мне порой приходится себя дополнительно мотивировать. Что самое важное? Начать и не закончить через три-пять дней. Вот если ты стабильно тренируешься это время по выбранному плану и не нарушаешь его, то потом становится легче. Могу сказать по себе: два дня выходных уже выбивают из колеи. Потом неохота — организм быстро отвыкает от тренировок.
Мой брат с друзьями создали в «Инстаграме» благотворительную страницу «Подари маску». Ребята помогают больницам, у которых не хватает масок, дезинфицирующих средств. Я тоже участвую, недавно обратился в местную больницу в Конаково и закупил им всё необходимое. Всех призываю помогать как можно чаще, особенно в это непростое время. Многие сейчас нуждаются в поддержке, и мы можем это сделать", — приводит слова Шунина официальный сайт РФС.
- 26 апреля 2020
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