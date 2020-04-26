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Рами: раньше играли жёстче. Сейчас ты не можешь прикоснуться к Неймару и Роналду

Рами: раньше играли жёстче. Сейчас ты не можешь прикоснуться к Неймару и Роналду
Футбол / РПЛ 0

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами в беседе с экс-защитником сборной Италии Фабио Каннаваро в прямом эфире в «Инстаграме» выразил мнение, что раньше футболистам оборонительного плана позволялось играть жёстче.

«В старые времена защитники могли действовать жёстко. Сейчас ты не можешь прикоснуться ни к Неймару, ни к Криштиану Роналду», — приводит слова Рами Football Italia.

Рами также рассказал Каннаваро о конфликте с бывшим главным тренером «Милана» Филиппо Индзаги.

Рами — чемпион мира 2018 года. Он был включён в заявку сборной Франции на турнир в России, но так и не сыграл ни в одном матче. В разные годы Рами выступал за «Лилль», «Валенсию», «Севилью», «Марсель» и «Милан». До «Сочи» он играл в «Фенербахче», за который в этом сезоне провёл лишь семь матчей.

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