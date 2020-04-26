Вы пойдёте на футбол после окончания эпидемии и снятия всех ограничений?
В настоящее время все европейские чемпионаты, кроме белорусского, из-за пандемии коронавируса приостановлены.
Впрочем, футбольные федерации всех стран рассматривают различные варианты возобновления сезона. В связи с этим предлагаем ответить на вопрос: пойдёте ли вы на футбол после окончания эпидемии и снятия всех ограничений?
Проголосовать можно на «Чемпионате».
Лидером Российской Премьер-Лиги после 22 туров является петербургский «Зенит», который набрал 50 очков. Главными преследователями лидера являются «Локомотив» и «Краснодар» (по 41 очку). За места в еврокубках также борются «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Крылья Советов» (22) и «Ахмат» (20), в зоне переходных матчей — «Оренбург» и «Рубин» (по 23).
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