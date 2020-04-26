«Челси» запостил фото усатого Маунта. В «Твиттере» игрока сравнили с Меркьюри и Сталиным

Лондонский «Челси» на своей странице в «Твиттере» опубликовал фото полузащитника Мэйсона Маунта с усами.

Пользователи оценили новый имидж 21-летнего футболиста, сравнив его с известными личностями, которые носили усы. Один из них опубликовал в комментариях фото Иосифа Сталина.

Другой пользователь сравнил Маунта с персонажем одноимённого фильма Боратом.

Несколько человек сравнило футболиста с фронтменом группы Queen Фредди Меркьюри. Однако не все поверили в то, что Маунт отрастил усы. «Это фильтр в „Инстаграме“, — считает Finn Ellison.

21-летний Маунт является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги (25 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.