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«Челси» запостил фото усатого Маунта. В «Твиттере» игрока сравнили с Меркьюри и Сталиным

«Челси» запостил фото усатого Маунта. В «Твиттере» игрока сравнили с Меркьюри и Сталиным
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» на своей странице в «Твиттере» опубликовал фото полузащитника Мэйсона Маунта с усами.

Пользователи оценили новый имидж 21-летнего футболиста, сравнив его с известными личностями, которые носили усы. Один из них опубликовал в комментариях фото Иосифа Сталина.

Другой пользователь сравнил Маунта с персонажем одноимённого фильма Боратом.

Несколько человек сравнило футболиста с фронтменом группы Queen Фредди Меркьюри. Однако не все поверили в то, что Маунт отрастил усы. «Это фильтр в „Инстаграме“, — считает Finn Ellison.

21-летний Маунт является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 29 матчах английской Премьер-лиги (25 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

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