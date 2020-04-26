Вячеслав Караваев рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев признался, что считает лучшим футболистом в истории аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Лучшим футболистом в истории считаю Лео Месси. Думаю, все понимают почему», — написал Караваев в «сториз» своего «инстаграма», отвечая на вопросы подписчиков.

Также футболист рассказал, с каких защитников он берёт пример в игре.

«Раньше очень нравилось, как играл Филипп Лам, — с него стоит брать пример. Сейчас много крутых защитников: Алвес, Павар», — добавил защитник.

Караваев перешёл в «Зенит» в сентябре 2019 года из голландского «Витесса». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 13 матчах чемпионата России (12 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.