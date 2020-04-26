Кристиан Пулишич организовал еженедельную доставку буррито персоналу госпиталя в США

Нападающий лондонского «Челси» Кристиан Пулишич организовал доставку буррито персоналу госпиталя своего родного города Херши в США.



21-летний футболист заявил, что коробки с мексиканской едой будут доставляться медицинскому центру в Херши каждую субботу.

«Сейчас мы переживаем действительно трудное время, но у нас есть свои собственные супергерои, которые помогут нам пройти через это — медицинские работники всего мира. Мы все будем вечно в долгу перед этими удивительными людьми, которые проявили храбрость и силу, чтобы помочь нам бороться с этим вирусом», — написал Пулишич на своей странице в «Инстаграме».

Футболист также призвал людей помогать местным больницам, если есть такая возможность.

По последним данным, число заражённых коронавирусом в США перевалило за 950 тыс. человек. Более 54 тыс. скончались.