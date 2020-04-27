Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

А. Козлов: Дзюбе было обидно, что легионеры «Спартака» фигнёй страдали на тренировках

А. Козлов: Дзюбе было обидно, что легионеры «Спарт
А. Козлов: Дзюбе было обидно, что легионеры «Спартака» фигнёй страдали на тренировках
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов рассказал, что иностранные футболисты московского клуба не выкладывались на тренировках.

«Иностранные игроки на тренировках особо не выкладывались — фигнёй страдали, зато на играх давали результат, поэтому и играли. Ничего не имею против — красавцы. Чего им в таком случае перетруждаться?

Я нормально на это смотрел, чего мне в том возрасте, негодовать? Разве что было видно, что Дзюбе обидно. За одни и те же вещи иностранцу могли ничего не сказать, а его как-то наказать. Чувствовался какой-то негатив у Карпина к нему. Но я особо в это не лез, был в стороне. Я к Карпину хорошо отношусь. И к Дзюбе тоже», — сказал Козлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020