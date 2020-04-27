А. Козлов: Дзюбе было обидно, что легионеры «Спартака» фигнёй страдали на тренировках
Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов рассказал, что иностранные футболисты московского клуба не выкладывались на тренировках.
«Иностранные игроки на тренировках особо не выкладывались — фигнёй страдали, зато на играх давали результат, поэтому и играли. Ничего не имею против — красавцы. Чего им в таком случае перетруждаться?
Я нормально на это смотрел, чего мне в том возрасте, негодовать? Разве что было видно, что Дзюбе обидно. За одни и те же вещи иностранцу могли ничего не сказать, а его как-то наказать. Чувствовался какой-то негатив у Карпина к нему. Но я особо в это не лез, был в стороне. Я к Карпину хорошо отношусь. И к Дзюбе тоже», — сказал Козлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
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