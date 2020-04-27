Экс-футболист «Спартака» Козлов: в 17 лет сам купил Infiniti FX

Бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов рассказал, какие автомобили он покупал себе, когда подписал профессиональный контракт с клубом.
«В 16 на «Гелике» по Москве я не гонял. На других машинах ездил. Тогда я думал: „А что в этом такого?“ Все ездят. Гоняют – не гоняют. Нужно понимать, что мне было 16. И я думал: «Да какая разница — с 16 или с 18 лет?! У нас есть люди, которые без прав ездят всю жизнь, и ничего страшного». В 16 мне знакомые давали автомобиль. Тогда мог приехать за игру 1992 года на машине — и уехать на ней же спокойно.
В 17 сам, когда подключили к основе, купил Infiniti FX. Прихожу забирать, а у меня прав нет. Говорят: «Нет, так не дадим. Получай водительское». Ну, когда я все экзамены сдал, в тот же день и машину дали. Зачем она была нужна без прав? Просто чтобы была. „Гелик» у меня тоже был, потом уже купил. Попробовал и понравилось“, — рассказал Козлов в эксклюзивном интервью корреспонденту „Чемпионата“ Дмитрию Егорову.
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