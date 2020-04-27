Ватцке: Бундеслига не будет существовать в нынешнем виде, если сезон вскоре не возобновят

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выразил мнение, что чемпионат Германии нужно возобновить в ближайшие месяцы.

«Если мы не начнём играть в течение ближайших месяцев, вся Бундеслига утонет. В этом случае чемпионат Германии больше не будет существовать в той форме, в которой мы его знаем.

Я знаю, многие фанаты говорят, что на стадионах не будет соответствующей атмосферы, а через телевизор она не ощущается. Это совершенно ясно. Но речь идёт о спасении футбола", — приводит слова Ватцке Sport Bild.

В настоящее время чемпионат Германии приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. После 25 туров лидером турнира является мюнхенская «Бавария», которая набрала 55 очков.