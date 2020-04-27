Пардью откажется от бонуса за не вылет «АДО Ден Хааг» из Эредивизии
Главный тренер «АДО Ден Хааг» Алан Пардью сообщил, что он откажется от бонуса в размере € 114 тыс. за не вылет команды из Эредивизии. Чемпионат Нидерландов из-за пандемии был завершён досрочно, а клубы находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире.
«Это правда, у меня есть право на бонус, если я сохраню клуб в Эредивизии. Формально я мог бы претендовать на деньги, но вы же не думаете, что я поступлю таким образом в случившихся обстоятельствах? Одни только подозрения только ранят меня. Я должен проверить свой контракт, но если получу бонус, то верну его в клуб с просьбой сделать с ним что-то хорошее. Я думаю, эти деньги пойдут на здравоохранение в Гааге», — приводит слова Алана Пардью Voetbal International.
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