Пардью откажется от бонуса за не вылет «АДО Ден Хааг» из Эредивизии

Главный тренер «АДО Ден Хааг» Алан Пардью сообщил, что он откажется от бонуса в размере € 114 тыс. за не вылет команды из Эредивизии. Чемпионат Нидерландов из-за пандемии был завершён досрочно, а клубы находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире.

«Это правда, у меня есть право на бонус, если я сохраню клуб в Эредивизии. Формально я мог бы претендовать на деньги, но вы же не думаете, что я поступлю таким образом в случившихся обстоятельствах? Одни только подозрения только ранят меня. Я должен проверить свой контракт, но если получу бонус, то верну его в клуб с просьбой сделать с ним что-то хорошее. Я думаю, эти деньги пойдут на здравоохранение в Гааге», — приводит слова Алана Пардью Voetbal International.