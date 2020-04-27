Дедушка Чичарито скончался в возрасте 86 лет. Он был легендой клуба «Гвадалахара»

В возрасте 86 лет скончался дедушка футболиста клуба MLS «Лос Анджелес Гэлакси» Хавьера Эрнандеса — Томас Балькасар, сообщается в «Твиттере» мексиканского клуба «Чивас».
Балькасар является легендой этого клуба, который ранее носил название «Гвадалахара». Он выступал в этом клубе всю свою карьеру, в период с 1948 по 1958 год. Балькасар принял участие в 119 матчах и забил 49 мячей за клубную карьеру. Из достижений Томаса можно отметить участие на чемпионате мира 1954 года за сборную Мексики, на котором он отметился забитым мячом в ворота сборной Франции на групповом этапе, 500-й забитый гол «Чиваса» в клубной истории, и выход клуба в первый дивизион при его участии.
В качестве помощника тренера стал 5-кратным победителем чемпионата Мексики с «Чивасом».
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