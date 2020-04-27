Бербатов: Почеттино сможет привести игроков уровня Бэйла в «Ньюкасл»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» Димитар Бербатов прокомментировал возможную смену владельцев «Ньюкасл Юнайтед», а также порассуждал на тему назначения Маурисио Почеттино на пост главного тренера и трансферов клуба.

«Если слухи правдивы, что «Ньюкасл» собирается назначить Почеттино, то это было бы замечательно для их команды. Приход Маурисио станет первым жестом со стороны новых владельцев в отношении потенциальных новичков, что их клуб настроен серьёзно.

С Почеттино во главе «Ньюкасла» переговоры с игроками будут проходить в ином ключе, они будут заинтересованы. Я имею в виду в том числе и больших игроков. Я слышал, что Гарэт Бэйл находится среди тех игроков, которых сватают в их клуб. Уверен, «Ньюкасл» захочет строиться заново с помощью громких имён. Если слухи правдивы, в первую очередь Почеттино захочет гарантий того, что они будут покупать игроков, потому что ему хотелось бы иметь как можно больше хороших игроков, чтобы достичь целей клуба.



Он уже сделал себе имя одного из лучших тренеров в мире. Вопрос в том, правда ли Почеттино хочет перейти в «Ньюкасл»? Это немного другое, когда тебя сватают в «Реал» и «Манчестер Юнайтед», и я не хочу проявить неуважение к «Ньюкаслу» этими словами. Смогут ли они заманить Почеттино на «Сент-Джеймс Парк», во многом зависит от того, будут ли у него деньги на покупку игроков», — приводит слова Бербатова The Sun.