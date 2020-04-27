Бундеслига опубликовала видео 10 лучших комбинационных голов с 2010 по 2019 год

Бундеслига на своём YouTube-канале опубликовала видео с десятью лучшими комбинационными голами за прошедшую декаду с 2010 по 2019 год.



В пятёрку лучших голов вошли: гол полузащитника «Хоффенхайма» Надима Амири из-за пределов штрафной после быстрого розыгрыша в центре поля в матче с «Майнцем» (3:2) в сезоне-2017/2018, забитый мяч нападающего «Ингольштадта» Дарио Лескано после двойного розыгрыша «стенки» в штрафной «Кёльна» (2:2) в 2016 году, гол после быстрого перехода мяча при участии четырёх игроков от Кевина Кампля в матче «РБ Лейпциг» — «Майнц 05» (2:2) в сезоне-2017/2018, второе место в хит-параде занял забитый мяч «парашютиком» от полузащитника дортмундской «Боруссии» Якуба Блащиковски после красивой комбинации коротких передач в центре поля и одной разрезающей передачи на автора гола в игре с «Фрайбургом» (4:0) сезона-2011/2012.



Лучшим забитым мячом признан гол защитника «Баварии» Филиппа Лама в игре с «Вердером» (6:0) после восхитительной комбинации со «слепой» передачей пяткой в штрафной соперника в сезоне-2014/2015.

Видео доступно на YouTube-канале Бундеслиги. Права на видео принадлежат DFL.