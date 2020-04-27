Бундеслига опубликовала видео 10 лучших комбинационных голов с 2010 по 2019 год

Бундеслига на своём YouTube-канале опубликовала видео с десятью лучшими комбинационными голами за прошедшую декаду с 2010 по 2019 год.
В пятёрку лучших голов вошли: гол полузащитника «Хоффенхайма» Надима Амири из-за пределов штрафной после быстрого розыгрыша в центре поля в матче с «Майнцем» (3:2) в сезоне-2017/2018, забитый мяч нападающего «Ингольштадта» Дарио Лескано после двойного розыгрыша «стенки» в штрафной «Кёльна» (2:2) в 2016 году, гол после быстрого перехода мяча при участии четырёх игроков от Кевина Кампля в матче «РБ Лейпциг» — «Майнц 05» (2:2) в сезоне-2017/2018, второе место в хит-параде занял забитый мяч «парашютиком» от полузащитника дортмундской «Боруссии» Якуба Блащиковски после красивой комбинации коротких передач в центре поля и одной разрезающей передачи на автора гола в игре с «Фрайбургом» (4:0) сезона-2011/2012.
Лучшим забитым мячом признан гол защитника «Баварии» Филиппа Лама в игре с «Вердером» (6:0) после восхитительной комбинации со «слепой» передачей пяткой в штрафной соперника в сезоне-2014/2015.
Видео доступно на YouTube-канале Бундеслиги. Права на видео принадлежат DFL.
- 27 апреля 2020
-
03:08
-
02:44
-
02:32
-
02:18
-
01:34
-
01:00
-
01:00
-
00:38
-
00:32
-
00:17
-
00:15
- 26 апреля 2020
-
23:51
-
23:34
-
23:29
-
23:16
-
23:00
-
22:36
-
22:23
-
22:19
-
22:01
-
21:41
-
21:40
-
21:05
-
20:55
-
20:52
-
20:46
-
20:33
-
20:29
-
20:08
-
19:51
-
19:41
-
19:34
-
19:26
-
19:25
-
19:16