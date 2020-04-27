«Барселона» не готова платить € 60 млн за Тонали

Испанская «Барселона» заинтересована в приобретении полузащитника «Брешии» Сандро Тонали, но переход маловероятен, сообщает Mundo Deportivo.
Итальянцы хотят получить за игрока € 60 млн, но «Барса» не готова платить такую сумму. Хотя «Барселона» следит за прогрессом 19-летнего Тонали, даже вариант с включением сделку кого-то из футболистов испанского клуба маловероятен. «Брешия» располагается на последнем месте в турнирной таблице Серии А и в случае возобновления сезона, скорее всего, вылетит в Серию В, в которой не захотят играть футболисты «Барселоны».
Сандро Тонали — воспитанник «Брешии». В основном составе команды он дебютировал в 2017 году, когда «Брешия» ещё играла в Серии В. В текущем розыгрыше чемпионата Италии, прерванном из-за пандемии коронавируса, Сандро Тонали провёл за «Брешию» 23 матча, забил один мяч и получил шесть жёлтых карточек.
.
- 27 апреля 2020
-
06:51
-
06:09
-
05:40
-
05:23
-
04:50
-
03:08
-
02:44
-
02:32
-
02:18
-
01:34
-
01:00
-
01:00
-
00:38
-
00:32
-
00:17
-
00:15
- 26 апреля 2020
-
23:51
-
23:34
-
23:29
-
23:16
-
23:00
-
22:36
-
22:23
-
22:19
-
22:01
-
21:41
-
21:40
-
21:05
-
20:55
-
20:52
-
20:46
-
20:33
-
20:29
-
20:08
-
19:51