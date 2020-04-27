«Барселона» не готова платить € 60 млн за Тонали

Испанская «Барселона» заинтересована в приобретении полузащитника «Брешии» Сандро Тонали, но переход маловероятен, сообщает Mundo Deportivo.

Итальянцы хотят получить за игрока € 60 млн, но «Барса» не готова платить такую сумму. Хотя «Барселона» следит за прогрессом 19-летнего Тонали, даже вариант с включением сделку кого-то из футболистов испанского клуба маловероятен. «Брешия» располагается на последнем месте в турнирной таблице Серии А и в случае возобновления сезона, скорее всего, вылетит в Серию В, в которой не захотят играть футболисты «Барселоны».

Сандро Тонали — воспитанник «Брешии». В основном составе команды он дебютировал в 2017 году, когда «Брешия» ещё играла в Серии В. В текущем розыгрыше чемпионата Италии, прерванном из-за пандемии коронавируса, Сандро Тонали провёл за «Брешию» 23 матча, забил один мяч и получил шесть жёлтых карточек.

«Барселона» готова отдать за Тонали двух игроков кантеры и € 60 млн

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