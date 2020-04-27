В Сети появились фото новой домашней формы «Атлетико»

На портале Footy Headlines появились фотографии новой домашней формы мадридского «Атлетико», в которой команда будет играть в сезоне-2020/2021.

Общая концепция осталась неизменной — вертикальные красно-белые полосы. Однако добавилась важная деталь — полосы выполнены в виде мазков кисти с неровными контурами. По бокам футболки расположены тёмно-синие полосы, в аналогичной расцветке будет выполнен воротник.

Техническим спонсором мадридцев остаётся американский гигант Nike, а её презентация намечена на май-июнь.

«Атлетико» выступает в красно-белых цветах с 1911 года, потому что, как считается, для пошива формы изначально использовались матрацы. Nike — неизменный технический спонсор «Атлетико» с 1999 года.