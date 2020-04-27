Трансферы Фигу, Тевеса и ван Перси попали в ТОП-10 самых скандальных переходов всех времён
Американский телеканал ESPN составил рейтинг самых скандальных трансферов в истории футбола. Возглавил список переход шотландца Мо Джонстона из французского «Нанта» в «Рейнджерс» при том, что до этого он выступал за «Селтик».
Распределение мест со второго по десятое выглядит так:
2. Луиш Фигу – из «Барселоны» в «Реал»
3. Сол Кэмпбелл – из «Тоттенхэма» в «Арсенал»
4. Роберто Баджо – из «Фиорентины» в «Ювентус»
5. Йохан Кройфф – из «Аякса» в «Фейеноорд»
6. Эшли Коул – из «Арсенала» в «Челси»
7. Робин ван Перси – из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»
8. Джон Робертсон – из «Ноттингем Форест» в «Дерби Каунти»
9. Карлос Тевес – из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити»
10. Джон Оби Микел – из «Манчестер Юнайтед» в «Челси»
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