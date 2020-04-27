«Арсенал» лидирует в борьбе за Виллиана

Нападающий «Челси» Виллиан интересен нескольким клубам, включая каталонскую «Барселону», бразильский «Коринтианс» и лондонский «Арсенал», сообщает комментатор ESPN Хорхе Никола.

В борьбе за подписание контракта с 31-летним футболистом, действующее соглашение которого истикает ближайшим летом, является «Арсенал».

Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. Ранее бразилец защищал цвета махачкалинского «Анжи», донецкого «Шахтёра» и «Коринтианса».

В нынешнем сезоне Виллиан помог синим в 28 матчах английской Премьер-лиги, 7 встречах Лиги чемпионов и 2 играх Кубка Англии. Футболист записал в свой актив 7 голов и 6 результативных передач.

«Челси», набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» (40) — девятое.