«Арсенал» лидирует в борьбе за Виллиана
Нападающий «Челси» Виллиан интересен нескольким клубам, включая каталонскую «Барселону», бразильский «Коринтианс» и лондонский «Арсенал», сообщает комментатор ESPN Хорхе Никола.
В борьбе за подписание контракта с 31-летним футболистом, действующее соглашение которого истикает ближайшим летом, является «Арсенал».
Виллиан выступает за «Челси» с 2013 года. Ранее бразилец защищал цвета махачкалинского «Анжи», донецкого «Шахтёра» и «Коринтианса».
В нынешнем сезоне Виллиан помог синим в 28 матчах английской Премьер-лиги, 7 встречах Лиги чемпионов и 2 играх Кубка Англии. Футболист записал в свой актив 7 голов и 6 результативных передач.
«Челси», набрав 48 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» (40) — девятое.
Артём Дзюба попал в топ-10 ценных игроков Европы с истекающими контрактами
Читайте также
- 27 апреля 2020
-
10:07
-
09:51
-
09:42
-
09:29
-
09:20
-
09:00
-
08:38
-
08:00
-
07:44
-
07:10
-
06:51
-
06:09
-
05:40
-
05:23
-
04:50
-
03:08
-
02:44
-
02:32
-
02:18
-
01:34
-
01:00
-
01:00
-
00:38
-
00:32
-
00:17
-
00:15
- 26 апреля 2020
-
23:51
-
23:34
-
23:29
-
23:16
-
23:00
-
22:36
-
22:23
-
22:19
-
22:01
Партнерский контент