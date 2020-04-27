Марко Верратти: футболисты выбирают «ПСЖ» не из-за денег
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти рассказал, почему многие игроки хотят выступать за его клуб.
«Многие футболисты говорят мне: «Давай, поговори с президентом, я хочу играть у вас». «ПСЖ» стал одним из семи или восьми лучших клубов в мире. Вот почему так много игроков стремятся попасть к нам.
Некоторые говорят, что мы играем в «ПСЖ» из-за денег, но это не так. Если футболисту нужны только деньги, он отправляется в Китай. Если игрок выбирает «ПСЖ», он выбирает проект, который однажды может принести титул Лиги чемпионов.
Для Парижа победа в Лиге чемпионов будет значить в пять раз больше, чем для любого другого города», — приводит слова Верратти Goal.
Марко выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Ранее итальянец защищал цвета «Пескары».
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