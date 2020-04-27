Александр Алиев вступил в перепалку с женой во время прямого эфира в «Инстаграме»

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев вступил в конфликт с собственной супругой во время прямого эфира в «Инстаграме».



Экс-полузащитнику был задан деликатный вопрос, на который он дал откровенный ответ: «Был ли у меня секс втроём? Был».



Слова Александра не понравились его жене, которая сказала ему «закрыть рот» и напомнила, что рядом находятся дети. После нескольких реплик в свой адрес Алиев грубо ответил.

Видео доступно на «Чемпионате».

Алиев наиболее известен по выступлению за киевское «Динамо», цвета которого защищал с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Также Александр два сезона играл в России – за «Локомотив» и «Анжи». В сборную Украины экс-полузащитник вызывался с 2008 по 2012 год.