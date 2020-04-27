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Песков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат Беларуси

Песков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат Бела
Песков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат Беларуси
Футбол / Прочие турниры 0

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается, что Владимир Путин уделяет время просмотру матчей чемпионата Беларуси по футболу.

«Я не думаю, вряд ли… Всё-таки он отдаёт приоритет собственным спортивным занятиям. Кроме того, вы знаете, что он любит читать, например исторические книги», — приводят слова Пескова «Аргументы и факты».

Высшая лига Беларуси остаётся единственным турниром под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который не был приостановлен, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Сезон-2020 начался в запланированный срок. Матчи проходят со зрителями на трибунах.

В конце марта чемпионат Беларуси стал главной темой понедельничного номера газеты Marca. На первой полосе испанские журналисты разместили высказывание президента страны Александра Лукашенко с советом пить водку для защиты от коронавируса.

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